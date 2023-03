En prélude de la 3ème saison de la Basket-Ball Africa League (BAL), qui débute le samedi 11 mars à Dakar Arena, le coach de l’AS Douane Pabi Guèye a rendu public, le week-end, la liste de ses 13 Gabelous.

II y a 3 rescapés de la 1ère édition : Alkaly Ndour, Cheikh Tidiane Kamara et Mamadou Lamine Diop dit Bara. Les recrues sont : les Américains Terrel De Stoglin et Chris Crawford, l’Anglais Bryan-Amaning et le Nigérian Michael Chukwuma Ochereobia et le Sud Soudanais Khaman Madit Maluach.

Liste des 13 joueurs

Meneurs : Mamadou Alkaly Ndour, Terrel De Stoglin, arrières: Jean- Jacques Boissy, Chris Crawford, Samba Daly Fall, ailiers: Bara Ndiaye, Madiara Dieng, ailiers forts: Matthew Bryan-Amaning, Mamadou Lamine Diop, Cheikh Kamara, pivots: Mouhamadou Diagne, Michael Chukwuma Ochereobia, Khaman Madit Maluach.

