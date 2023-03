Efficaces, ce lundi 6 mars, les hommes d’Habib Bèye ont logiquement battu un adversaire qui n’avait pas perdu à domicile depuis le début de saison.

Le Red Star se reprend de très belle manière. Sans victoire sur ses deux derniers matchs de Championnat, les Audoniens ont réalisé une authentique performance, en faisant tomber une formation de Martigues qui n’avait jamais perdu sur son terrain depuis le début de saison. Cheikh Ndoye et ses partenaires se sont imposés 0-2 au Stade Francis Turcan, en clôture de la 23e journée de National 1.

Les hommes d’Habib Bèye se sont montrés efficaces dans le second acte et ont réussi à trouver la faille grâce à des buts de Damien Durand (52e) et Kemo Cissé (89e). Une superbe performance donc pour le Red Star, tenu en échec par Le Mans puis battu par Avranches lors de ses deux derniers matchs. 4e au classement, l’équipe d’Habib Bèye est à deux points de son adversaire du jour, classé premier.

March 6, 2023

