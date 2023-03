De Youssouph Badji en passant par Kalidou Koulibaly jusqu’à Mbaye Diagne, plusieurs Sénégalais ont étalé leur talent dans les Championnats européens (D1, D2 compris) la semaine écoulée, particulièrement ce week-end. Voici notre Team Of The Week, sous la forme d’un 3-5-2.

ALFRED GOMIS, Impeccable

Le portier sénégalais a disputé deux rencontres de Serie B avec Como durant cette semaine écoulée. Et pour le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’en est sorti indemne. C’était lui la clé du match nul 0-0 de son équipe sur la pelouse de Perugia mercredi dernier. Très solide sur ses bases, Gomis a repoussé deux tentatives en première période, en s’imposant d’abord devant Simone Santoro (27e) puis face à Gregorio Luperini (41e). Egalement impeccable en seconde période. Bien protégé par sa défense contre Modena ce dimanche (victoire 1-0), il a été très rarement inquiété. On notera tout de même ce face-à-face avec Luca Tremolada remarquablement remporté (11e).

AROUNA SANGANTE, Le symbole du Havre AC

Même quand il se semble au fond du gouffre, le jeune défenseur central sénégalais est en mesure de s’en sortir. Il a vécu un match à rebondissements samedi contre le Stade Lavallois. À cause de son erreur (preuve que cela arrive aux meilleurs), Le Havre AC a concédé l’ouverture du score dans ce match. Mais Sangante a parfaitement tout réparé car c’est lui qui permet aux Havrais de s’imposer finalement, en marquant d’une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface. Sa bévue sur le but lavallois mis de côté, Sangante aura été très solide sur d’autres facettes défensives (4 dégagements, 2 interceptions) et irréprochable sur les passes (94% de passes réussies).

KALIDOU KOULIBALY, Rassurant

Solide comme le roc qu’on a tant aimé et apprécié depuis toujours. Au centre d’une défense à trois contre Leeds United ce samedi, le capitaine de l’Equipe Nationale du Sénégal a produit une démonstration défensive hyper solide. KK a globalement dominé les débats dans sa zone avec des interventions autoritaires (3 dégagements, 3 tirs bloqués, 2 interceptions, 3 tacles, 4 duels remportés sur 6). Sur ses transmissions, il a été intéressant par sa capacité à jouer long, puisque ces nombreuses passes (72) sont presque toutes arrivées à bonne destination (93% de passes réussies). Il a couvert une erreur de Wesley Fofana en s’imposant devant Brendan Aaronson. Un match de patron pour retrouver de la confiance.

NOAH FADIGA, Prometteur

Contrairement à ses sorties avec le Stade Brestois depuis de nombreux mois, le latéral droit de 23 ans a montré de très bonnes choses contre le Racing Club Strasbourg Alsace ce dimanche. L’ancien joueur d’Heracles Almelo s’est laissé beaucoup voir dans le jeu des Bretons, en touchant de nombreux ballons (62). S’il a très peu été vu sur le plan offensif, Noah a monté le curseur en défense et a été tout simplement remarquable (5 dégagements, 1 tir bloqué, 5 interceptions, 10 duels remportés sur 13, 3 dribbles réussis sur 4). Evidemment, un de ses 5 tacles a mené au but victorieux de Brest.

YOUSSOUF SABALY, Partidazo

Passer de Ronald Araujo à Youssouf Sabaly en l’espace de quelques jours, ce n’était clairement pas pour faire la semaine de Vinicius Junior. L’ailier brésilien a été muselé par le latéral droit sénégalais tout au long de la rencontre entre le Real Betis et le Real Madrid ce dimanche. L’ancien joueur de Bordeaux a utilisé ses qualités physiques mais surtout techniques (3 dribbles réussis sur 3) pour s’imposer dans son couloir et remporter la plupart de ses duels (8 duels remportés sur 11). Sans doute son meilleur match défensivement depuis son arrivée au Betis (8 dégagements, 4 interceptions, 3 tacles), à l’image de deux superbes interventions devant Karim Benzema. Et de plus, il s’est projeté à de nombreuses reprises en attaque. Infranchissable.

IDRISSA GUEYE se rebiffe

Une semaine en deux temps pour l’expérimenté milieu de terrain. Après une soirée cauchemardesque contre Arsenal mercredi dernier, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain a décidé de sortir le grand jeu contre Nottingham Forest ce dimanche après-midi. Gana n’a pas mis du temps à rentrer dans son match et a rendu une copie très intéressante du début à la fin d’un match très plaisant. Typiquement lui-même. Son gros volume de jeu retrouvé, il a souvent fait souffler les Toffees dans le pressing de Forest. Il a taclé (7 tacles réussis) et a été très rarement battu dans les duels au sol (10 duels remportés sur 13).

JOSEPH LOPY, Inspiré

Malgré un nouveau naufrage subi par Nîmes Olympique à Bastia samedi, le milieu de terrain Champion d’Afrique aura particulièrement réalisé un très bon match, bien mieux qu’on ne pouvait l’imaginer. Omniprésent dans le jeu, l’ancien joueur du FC Sochaux-Montbéliard a été hyper inspiré sur ses passes, à l’image de ses deux passes décisives dans le match : une pour l’ouverture du score et une autre pour le 2-2. D’autres prestations comme celle-ci devraient certainement servir aux Nîmois engagés dans une course infernale pour le maintien en Ligue 2 française.

ILIMAN NDIAYE, Impactant

Contre Blackburn Rovers ce samedi, le jeune attaquant a parfois été inspiré et difficile à stopper, en résulte ses quatre dribbles réussis en cinq tentatives et ses huit duels remportés sur treize. Mais son talent a été insuffisamment pour permettre aux Blades de l’emporter (défaite 0-1), comme contre Tottenham mercredi dernier, lorsqu’il a anéanti tous les espoirs des Spurs d’aller remporter la FA Cup. Entré à la 73e, Iliman Ndiaye a fait basculer la rencontre et a permis à Sheffield United de s’imposer, en mystifiant la défense de Tottenham pour marquer à la 79e. Il n’a pas ensuite ménagé ses efforts pour aider les siens à conserver le score.

YOUSSOUPH BADJI, Décisif

L’ancien joueur du Casa Sports est perdu de vue à Charleroi depuis plus d’un an. Mais il a encore choisi le bon moment pour refaire surface. Très souvent remplaçant, comme contre Courtrai ce samedi, il a endossé le costume de sauveur pour sauver inattendument les Carolos et leur permettre d’arracher la victoire au Stade des Éperons d’Or. L’ancien joueur du Club Brugge, entré en jeu cinq minutes plus tôt, trompait le portier courtraisien Vandenberghe à quinze minutes du terme (0-1), en reprenant un centre venu de la gauche. Il a également été utile sur la conservation.

ALIOU BADJI, Buteur

Devenu titulaire à Bordeaux, l’ancien joueur d’Amiens confirme depuis quelques journées pourquoi il est désormais l’un des choix numéros en attaque de David Guion. Contre l’AS Saint-Etienne ce samedi, Badji a inscrit son quatrième but de la saison en Ligue 1, le quatrième sur ses cinq derniers matchs. Il avait ouvert le score dès la reprise en finissant en deux temps face à Gautier Larsonneur sur la belle remise en retrait de Fransergio. Il a également été intéressant dans le jeu des Girondins.

La folie Mbaye Diagne

Les superlatifs pourraient ne pas suffire pour décrire la prestation remarquablement exceptionnelle de l’attaquant de 32 ans contre Sivasspor dimanche. Si on enlève ses 40 premières minutes où il a buté devant le gardien adverse, Mbaye Diagne s’est ensuite montré létal, clinique, inspiré. Il égalise juste avant la pause en surgissant dans la surface de Sivasspor pour reprendre parfaitement un centre tendu de Fabio Borini. Puis à la reprise, il permettait à son équipe de prendre l’avantage sur un sublime coup de tête. Son crâne fera encore mouche sur une déviation qui permettra à Magomed Ozdoev d’inscrire le 3-1. Parti d’une belle récupération à gauche, il s’en va seul finir pour un retentissant triplé sur le 4-1. Sa sortie a donné des ailes à Sivasspor pour revenir à 4-3.

L’équipe-type des Sénégalais de la semaine

