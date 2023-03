Auteur d’un doublé lors de la victoire en demi-finale de la CAN U20 contre la Tunisie, Lamine Camara ambitionne désormais avec ses coéquipiers de rafler le titre.

Moins en vue depuis le début du tournoi, Lamine Camara a choisi le moment opportun pour sortir le très grand jeu. Excellent dans tous les compartiments, le milieu de terrain a inscrit un doublé lors de la victoire 3-0 contre la Tunisie en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Il réagit avec beaucoup d’ambitions à l’issue de cette rencontre.

« Le coach nous a dit d’être concentrés, parce que le match aller être difficile, cela a été le cas. On s’est concentrés du début à la fin et on a remporté la victoire. Maintenant, il nous reste à gagner le trophée. Je pense qu’avec le jeu qu’on a proposé, on peut prendre ce trophée », a déclaré devant le micro de la CAF le numéro 5 des Lionceaux.

wiwsport.com