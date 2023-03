Contestant sa défaite contre Reug Reug pour réclamer sa victoire suite aux 4 appuis de son adversaire, Sa Thiès a entamé la procédure de recours ce lundi.

C’est son manager Bassirou Babou qui a en effet pris le dossier en charge. Dans une missive qui nous ai parvenu. ce lundi, le sieur Babou s’est adressé directement au Président de la Commission des Règlements et de Discipline du CNG pour « contester le verdict de l’arbitre » et réclamer la victoire de son poulain Sa Thiès qui faisait face à Reug Reug dimanche à l’arène Nationale.

« Dans le feu de la première action, mon adversaire Omar Kane (Reug Reug) a tenté un double ramassement que j’ai déjoué par un renverse en ramassement de bras et blocage de la tête suivie dune rotation rapide (…) pour changer la direction de la poussée afin d’accompagner mon adversaire dans sa chute (position en 4 appuis à terre) » peut on lire dans la lettre de contestation. « Je me rabats sur vous et sur les règles relatives à l’organisation de lutte avec frappe selon les dispositions de l’article 31pour réclamer ma victoire » poursuit la note.

Outre les frais de recours s’élevant à 25.000 FCFA qui seront payés, « une clé USB attestant de la victoire de Sa Thiès sera ainsi mis à disposition du Comité National de Gestion de la Lutte » a t-on appris.

