La sélection d’Aliou Cissé va faire son retour au devant de la scène africaine. Ce sera la première sortie des Lions après la lourde défaite face à l’Angleterre en décembre passé. Les Lions vont disputer la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023 Côte d’Ivoire qui est décalée en janvier prochain. Alors que le sélectionneur national ne devrait pas tarder à convoquer le groupe des joueurs qui vont disputer cette double confrontation contre le Mozambique (24 et 28 mars), des talents sont plébiscités. Leurs prestations lors des récentes compétitions en sélections nationales ou en club font qu’ils frappent à la porte de la tanière des Séniors. Voici une liste non exhaustive des candidats.

La tanière a-t-elle besoin de sang neuf ?

Quel sera le critère de sélection d’Aliou Cissé pour les prochaines rencontres du Sénégal? En allant à la Coupe du Monde, il avait fait un regroupement des Champions d’Afrique qui « méritaient » selon lui de disputer un Mondial. L’élimination en huitièmes de finale a alerté sur le besoin de renforcer la tanière. Il est clair que le sélectionneur a enclenché le projet de rajeunissement. Mais, il faudra encore faire plus avec une pléthore de jeunes talents qui frappent à la porte de la tanière. D’ailleurs, El Tactico a fait une prise de conscience de la situation.

« Il n’y aucun problème ! Moi je l’ai dit, l’équipe nationale est ouverte à tous les footballeurs du Sénégal. Il n’y a pas de distinction entre U17, U20, championnat, c’est le niveau qui compte. Je viens de sortir de la coupe du monde et croyez-moi le niveau est vraiment élevé, c’est autre chose. Je l’ai dit et je le répète nos clubs et nos centres de formation doivent continuer à former des joueurs capables de jouer dans le haut niveau… Mon rêve aujourd’hui c’est de voir des joueurs issus de notre football local et qui ont le niveau » a-t-il déclaré au micro de Dakaractu lors du congrès de l’AIPS Afrique qui s’est tenu le 23 février passé à Dakar. Ses équations se trouvent le plus dans le secteur défensif, voici quelques éléments de réponse. Tout en sachant qu’une sélection est un collectif donc ne se basant pas sur des individualités.

Les potentiels candidats

Pape Mamadou Sy, meilleur gardien du CHAN

Une sélection se mérite a t-on l’habitude de dire. Mais il faut dire qu’elle a l’habitude surtout en A de récompenser ceux qui ont montré au cours d’un match ou d’une compétition qu’ils méritaient de passer à l’étage supérieur. Pape Mamadou Sy remplit ce critère. Le gardien de 25 ans a pris la place d’un Champion d’Afrique Alioune Badara Faty et ses prestations ont répondu à toutes les interrogations concernant cette décision du coach Pape Thiaw. Lucide et serein devant les grosses occasions, responsable dans les camps, décisif pour arrêter les tirs, il termine naturellement meilleur gardien de la compétition où le Sénégal n’aura encaissé qu’un seul but.

Un retour de Mory Diaw – Yehvann Diouf plébiscité

Il faut dire qu’il est attendu un changement dans la distribution des cartes au poste de gardien de but. Comme expliqué dans notre dossier sur « La défense et les cages, ces chantiers d’Aliou Cissé », la blessure d’Edouard Mendy depuis décembre passé pourrait laisser une place. Toutefois, il faut dire que l’absence de Mory Diaw à la coupe du monde était difficile à expliquer. Entre-temps, il demeure toujours le numéro 1 de Clermont Foot. A côté de lui en Ligue 1, Yehvann Diouf, qui n’a perdu qu’un seul match avec le Stade de Reims en 19 titularisations où il compte 9 buts encaissés. En janvier passé, le franco-sénégalais mettait son club en priorité. Entre-temps, il y a t-il eu des discussions? La question sera sans doute posée lors de la prochaine rencontre du sélectionneur avec la presse. Qui garderait une bonne pioche à l’avenir en faisant venir ce nouveau talent.

Les retours de Moussa Niakhate et Ousseynou Ba

Moussa Niakhate fera t-il son retour dans la tanière en mars ? C’est la question que l’on se pose au regard des dernières nouvelles données par son club. Blessé depuis août passé, il a repris l’entraînement collectif mais pas encore la compétition. Actuellement, le défenseur central souffrirait aux ischio-jambiers. Selon son entraîneur Steve Cooper, il serait dans les dernières étapes pour jouer. Ce qui est un délai court pour le faire revenir en équipe nationale où les supporters sont impatients de le voir remplir une sélection. Parmi les retours aussi, Ousseynou Ba toque à la défense. Longtemps écarté des pelouses en raison de blessure ou simplement une décision du coach, il vient d’enchaîner 4 matchs où son club Olympiakos n’a pas perdu.

Malick Thiaw et Mamadou Ibra Mbacké Fall espérés

Mais la grande attente dans ce secteur est sans doute Malick Thiaw. Actuellement avec la sélection U21 de l’Allemagne où il porte le brassard, le pensionnaire de l’AC Milan peut toujours jouer pour le Sénégal ou encore la Finlande. Positionné dans une défense à 3, il commence à gagner du temps de jeu avec le club italien où il est prédestiné à une place de patron tout comme en Manschafft.

Au regard de nos équipes types de la semaine où les bonnes prestations des joueurs durant la semaine sont mises en lumière, plusieurs joueurs méritent de faire leur entrée en équipe nationale. Dans ce lot, un crack patiente pour sa rentrée. Mamadou Ibra Mbacké Fall de 20 ans qui est passé en MLS pour évoluer actuellement avec la Villarreal B. Depuis son arrivée en août passé, il enchaîne les titularisations et compte 20 matchs et 2 buts inscrits en LaLiga2.

Lamine Camara, la pépite montante

Il a vécu un mois de février inoubliable : un sacre au CHAN et une signature au FC Metz. Âgé seulement de 19 ans, Lamine Camara est promis à un bel avenir. En Algérie, nominé parmi les 3 joueurs les plus talentueux de la compétition, il aurait pu terminer avec le trophée du MVP. D’ailleurs, jusqu’ici, il est le meilleur joueur du tournoi selon certains. Avec deux trophées d’homme du match et élu par la CAF, meilleur jeune joueur de la phase des groupes, Camara s’est très vite fait un statut : il faut le convoquer à chaque compétition. D’ailleurs, le maître à tout faire au milieu de terrain se trouve actuellement en Egypte pour les besoins de la CAN U20. Le Sénégal dispute aujourd’hui une place en finale face à la Tunisie. Sera-t-il de repos à la fin de cette compétition prévue le 11 mars prochain ? Ou va-t-il emmagasiner encore plus d’expérience en sélection ? Il faut aussi noter qu’il lui reste une sélection sur son chemin, celle des moins de 23 ans qui disputera d’ailleurs une double rencontre contre le Mali qualificatif pour la CAN de cette catégorie. En séniors comme en U23, Lamine Camara est sélectionnable.

wiwsport.com