Le 1er Vice-Président de la Fédération mondiale des MMA Gamma, l’Italien Carlo Di Blasi, est arrivé à Dakar samedi soir. Il a été accueilli à sa descente d’avion par le Président du CNG, Bira Sène. Et accompagné de Paoli Bioty.

Carlo Di Blasi a assisté, au combat Reug Reug vs Sa Thiès dimanche 5 mars. Lundi, accompagné du Président Bira, il devrait être reçu par le ministre des Sports, Yankhoba Diatara. Aussi, cette personnalité mondiale des MMA bénéficie de l’accompagnement du Consul du Sénégal à Milan, Mamadou Lamine Diouf.

Les hôtes du CNG vont séjourner au Sénégal pendant cinq jours, avant de rentrer mercredi. Auparavant, ils seront soumis à un calendrier assez chargé. D’ailleurs, l’éventualité d’une collaboration avec le CNG et la lutte sénégalaise, pour un partenariat fécond, n’est pas à écarter, nous signifie-t-on.

Après l’arrivée du Français Eric Favre, qui a été le vrai promoteur du récent combat Tapha Tine vs Bombardier, voilà qu’un autre œil étranger et mondial s’intéresse à notre sport national. Qui s’internationalise de plus en plus. De bon augure pour son développement et son rayonnement.

