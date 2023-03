Gardien de but de la Gambie, Pa Ebou Dampha savoure la victoire des Baby Scorpions en demi-finale de la CAN U20 et se projette déjà sur la grande finale contre le Sénégal.

Pour sa troisième participation en phase finale de Coupe d’Afrique des moins de 20 ans, la Gambie réalise un parcours exceptionnel, en Égypte. Auteur d’un parcours sans faute en phase de groupes, les Baby Scorpions ont enchaîné en éliminant le Congo en quart de finale puis la Tunisie en demi-finale. Leur gardien revient notamment sur cette qualification à la grande finale, où un bouillant derby contre le Sénégal l’attend avec ses coéquipiers.

« C’est extraordinaire et indescriptible ce que nous vivons et ce que nous avons réalisé. Je suis fier d’être Gambien, fier de notre solidarité sur le terrain et fier de l’entraîneur, a lâché un Pa Ebou Dampha très ému devant le micro de la CAF. Le portier se projette sur la finale contre le Sénégal. Nous sommes en finale, nous y sommes maintenant, nous devons gagner ce derby contre le Sénégal. La Gambie et le Sénégal sont le même pays ».

