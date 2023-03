Très bonnes première période des Lionceaux qui dominent et mènent logiquement à la mi-temps dans cette demi-finale de la CAN U20 contre la Tunisie.

Dans un Stade du Canal de Suez qui a résonné d’entrée à quelques chansons et voix tunisiens, les poulains de Malick Daf n’ont pas été impressionnés. Dans un premier acte où ils ont parfaitement maitrisé leur sujet, les Lionceaux ont fait parler leur talent. Pape Demba Diop a ouvert le score dès la 7e minute en marquant un coup de boulet remarquable.

Lamine Camara a ensuite doublé la mise à la 17e en s’arrachant devant une mauvaise passe en retrait de Mohamed Khechiche pour son gardien de but, permettant donc aux Sénégalais de retourner aux vestiaires avec un avantage considérable. Pape Demba Diop et ses partenaires entrevoient bonnement le chemin de la grande finale de cette CAN U20.

