Le Sénégal sera opposé à la Gambie en finale de la CAN U20, en Egypte. Les deux équipes ont rendez-vous le samedi 11 mars (17h00 GMT) au Stade International du Caire.

Qualifiée pour la finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans après un parcours sans faute suite à une victoire sans bavure contre la Tunisie ce lundi après-midi (3-0), l’Equipe Nationale du Sénégal connaît désormais son adversaire pour sa dernière rencontre. Et il s’agira de la Gambie, vainqueur ce lundi soir du Nigeria sur la plus petite des marges (1-0).

Les Scorpions se sont imposés grâce au quatrième but de la compétition d’Adama Bojang, buteur dès la 7e minute, alors que les Nigérians ont raté un penalty en fin de rencontre, de la part d’Abdullahi. C’est alors un véritable derby qui se profile pour cette finale de la CAN U20 2023. Comme le Sénégal, la Gambie a réussi un parcours sans encombre.

Les Gambiens, qui feront sans Haruna Njie en finale – le milieu de terrain a été expulsé – ont remporté tous leurs matchs, ont marqué dix buts et n’en ont concédé jusque-là aucun. Il faudra donc beaucoup plus de réussite et de magie à Pape Demba Diop et ses partenaires pour s’imposer contre cette équipe, comme en finale du dernier Tournoi UFOA, en Mauritanie.

wiwsport.com