A quelques heures de la demi-finale qui opposera le Sénégal à la formation Tunisienne, prévue ce lundi, le patron de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor a rendu visite à la délégation sénégalaise en Égypte.

Le Lundi vers les coups de 14h GMT au Suez Canal Stadium., les joueurs de Malick Daf défieront la Tunusie en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Après leur parcours jusqu’ici sans faute, les Lionceaux vont tenter de décrocher pour la quatrième fois de leur histoire, le billet de la finale de cette compétition. A cet effet, ils ont eu droit à un message de soutien de la part du président de la fédération sénégalaise de football. En Égypte depuis samedi, Me Augustin Senghor a rendu visite à la délégation dans la soirée du dimanche 5 mars pour notamment les féliciter, mais aussi les encourager. « Il faut féliciter l’équipe nationale U20, le coach Malick Daf et l’ensemble du staff. Et surtout la délégation pour le travail qui a été fait jusqu’ici. C’est quand même des phases de groupes et des quarts de finale qui ont donné beaucoup de satisfaction », se réjouit Augustin Senghor au micro de la FSF.

Le patron du football sénégalais a ensuite rappelé aux protégés de Malick Daf l’ampleur de leur match contre la Tunusie qu’il faudra gagner pour rester sur la même lancée que l’équipe première et celle locale, vainqueurs respectivement de la Coupe d’Afrique des Nations et le championnat d’Afrique des Nations . « Ils savent que, après leurs aînés de l’équipe A, leurs aînés du CHAN, c’est à leur tour d’assurer une qualification en finale, voir gagner le trophée », conclut-il.

