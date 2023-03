Le président de la fédération Augustin Senghor a salué la bonne performance des Lionceaux qui viennent de corriger la Tunisie en demi-finale de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans et de se qualifier pour la grande finale de cette compétition.

Le Sénégal retrouve la finale, quelques semaines après son sacre en Algérie à l’occasion du championnat d’Afrique des Nations. Cet après-midi face aux jeunes Aigles de Carthage, les Lionceaux ont mis la barre très haut en s’imposant sur le score de trois buts à zéro avec notamment un doublé de Lamine Camara et une nouvelle réalisation de Pape Demba Diop qui consolide sa première place au classement des meilleurs buteurs de la CAN U20 avec 5 buts au compteur. Augustin Senghor, le patron du Football sénégalais présentement en Égypte a aussitôt posté un message pour féliciter et encourager les protégés de Malick DAF.

« Félicitations à tous ! Les Lions U20 en Finale pour la 4e fois sur les 5 dernières éditions !Tradition respectée », écrit Augustin Senghor qui demande maintenant aux coéquipiers de Pape Amadou Diallo de viser désormais la coupe. « Allons au-delà maintenant en visant le Trophée ! Sénégal Manko Wuti Wat Ndam ci kaw Ndam » ajoute-t-il. En finale, le Sénégal croisera le vainqueur du match entre la Gambie et le Nigeria.

