L’AS Douanes va représenter le Sénégal pour la troisième édition de la BAL qui démarre le 11 mars prochain à Dakar Arena. Le club dont l’entraîneur et le capitaine faisaient face à la presse ce lundi matin à Saly. Occasion pour Mamadou Gueye Pabi de présenter son assistant sur le banc des Gabelous, Parfait Adjivon. Il fera partie de son staff technique.

« Je veux envoyer un message très positif au monde du basket-ball et sportif. On n’est pas des ennemis mais des adversaires pour un moment. Qui connaît coach Adjivon sait qu’il est un très bon coach. Il a été champion d’Afrique, il connaît le basket-ball africain. C’est mon principal adversaire au niveau local. Aujourd’hui l’AS Douanes représente le Sénégal » a déclaré Mamadou Gueye Pabi qui dirige l’AS Douanes, expliquant ainsi sa décision de faire de l’entraîneur principal du DUC son assistant lors de cette compétition.

Selon lui, les forces doivent être unies pour aller le plus loin possible dans cette nouvelle ligue africaine. Jusqu’ici, seuls l’AS Douanes et le DUC ont représenté le Sénégal à cette compétition. Le premier cité s’est arrêté en quart de finale en 2021 et les Etudiants n’ont pas pu dépassé le premier tour l’année dernière. Pabi compte maximiser les chances en tirant de l’expérience de chacun. « Si j’avais la possibilité de prendre d’autres joueurs qui évoluent dans le championnat local comme je l’avais dit auparavant, je n’hésiterai pas une seule seconde. J’ai essayé de le faire mais malheureusement, notre règlement ne nous le permet pas. Mais comme il nous permet de prendre un coach d’un autre club local, j’ai choisi Parfait Adjivon pour son expérience. Je connais la personne et le coach aprés tout ce qu’il a fait pour le basket, je ne pouvais pas avoir mieux. Il represente tous les autres coachs pour dire que nous devons travailler dans le même sens ».

De son coté, Parfait Adjivon salue l’idée et invite ses collègues à s’inspirer de ce modèle de collaboration. « Je le remercie. C’est un honneur pour moi et de la grandeur pour lui. C’est le basket sénégalais qui importe. Ce n’est pas simplement l’AS Douanes. La BAL a donné beaucoup plus d’ampleur aux championnats. Nous sommes des entraîneurs et nous sommes appelés à être dans toutes les équipes. Il faut que les gens pensent à ces genres de collaboration. Avec la BAL, il ne faut pas laisser les opportunités aux autres. Je pense qu’il l’a fait pour honorer l’école du basketball sénégalais. Je ferais tout pour honorer cette confiance ».

Pour rappel, l’AS Douanes disputera son premier match le 11 mars prochain à 16h Gmt face au club Ivoirien Abidjan Basket club – ABC Fighters.

wiwsport.com