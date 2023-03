En conference de presse ce lundi, l’entraîneur des Gabelous a fait le point sur la préparation de l’AS Douanes qui fera son entrée en lice pour la saison 3 de la BAL ce 11 mars. Mamadou Gueye PABI s’est dit rassuré sur le recrutement et le travail fourni. Le représentant du Sénégal compte faire mieux qu’en 2021 où il s’était arrêté en quart de finale.

Comment se passe la préparation ?

La préparation se passe super bien. Depuis un an nous sommes dans cette préparation de la BAL. Là, on est en phase terminale. Depuis pratiquement deux semaines, on s’entraîne très bien avec les étrangers qui sont venus renforcer cette équipe. Comme vous le savez, nous avons des joueurs assez talentueux ajoutés à nos joueurs. Ils sont des champions et c’est un groupe homogène. Avec des jeunes et des moins jeunes qui vont gagner certainement en expérience après avoir participé à la première édition il y a deux ans. J’ai confiance pour l’avenir. J’espere qu’on fera de bons résultats à Dakar pour se qualifier à la phase finale au Rwanda.

Coach Parfait Adjivon qui est sélectionneur et entraîneur du DUC fait partie de votre staff technique. Pourquoi ce choix ?

Je veux envoyer un message très positif au monde du basket-ball et sportif. On n’est pas des ennemis mais des adversaires pour un moment. Qui connaît coach Adjivon sait qu’il est un très bon coach. Il a été champion d’Afrique, il connaît le basket-ball africain. C’est mon principal adversaire au niveau local. Aujourd’hui l’AS Douanes représente le Sénégal. Si j’avais la possibilité de prendre d’autres joueurs qui évoluent dans le championnat local comme je l’avais dit auparavant, je n’hésiterai pas une seule seconde. J’ai essayé de le faire mais malheureusement, notre règlement ne nous le permet pas. Mais comme il nous permet de prendre un coach d’un autre club local, j’ai choisi Parfait Adjivon pour son expérience. Je connais la personne et le coach avec tout ce qu’il a fait pour le basket, je ne pouvais pas avoir mieux. Il represente tous les autres coachs pour dire que nous devons travailler dans le même sens.

Quel est votre objectif ? Faire mieux que votre première participation?

Cela a été clair depuis le début. Faire mieux que ce que qu’il y a deux ans, et il y a deux ans nous faisions partie des huit meilleures équipes. Cette année, on savait à quel point cela a été difficile surtout au niveau de nos secteurs intérieurs. On se faisait marcher dessus et on ne pouvait rien faire. Cette année j’en ai parlé avec les autorités douanières pour leur dire sortez les moyens pour qu’on recrute de très bons joueurs comme Stroglin et Matthew. Il y a aussi coach Parfait, le capitaine qui est un international. Tous ces ingrédients réunis me font croire qu’on fera de très bonnes choses. Maintenant, il faudra le traduire en action sur le terrain.

Quel est l’état d’esprit du groupe ?

Il va falloir être prêt. Ils sont là pour cela. Comme je leur ai dit, on vous a choisi parmi tant d’autres. Il ne faudra pas dormir sous leurs lauriers mais se donner à 200% pour représenter dignement le Sénégal. L’état d’esprit est bon. Je leur ai rejoint ici il y a 5 jours parce que j’étais en équipe nationale. Les dirigeants ont mis les moyens pour qu’on atteigne nos objectifs. Il va falloir s’y mettre, se donner tous les moyens pour le faire. On a la possibilité de faire de belles choses. En sport, aujourd’hui tu gagnes, demain tu perds mais je ne pense pas à cette éventualité ou de ne pas se qualifier. On ne sait pas ce que l’avenir nous réserve mais ayons confiance et soutenons nous les uns et les autres.

Est-ce que le groupe est au complet ?

Il y a un seul qui n’est pas encore arrivé. C’est le sud-soudanais qui a été drafté par la NBA Africa. Il était en Angola et va nous rejoindre incessamment. Pour le reste, je peux dire que tous les joueurs sont là depuis deux semaines. Ils sont très bien intégrés, ils connaissent les systèmes de jeu et rigolent entre eux. Ils ont tous des caractères que je ne connais pas encore. Mais le message est clair depuis le début, je veux des joueurs disciplinés, qui arrivent à l’heure et font leur travail.

Dans votre conférence, quel est l’adversaire à redouter selon vous ?

Certainement, les champions, l’US Monastir. Ils representent pratiquement l’équipe nationale de la Tunisie, champion d’Afrique et champion de la BAL. C’est beaucoup d’expérience. Par rapport à nos joueurs qui évoluent dans un championnat local et amateur. Il ne faut pas se voiler la face, ils évoluent dans un championnat professionnel avec un gros budget. Et ca compte au niveau international. Mais cela ne nous empeche pas de revers. D’autant plus que nous jouons à domicile, avec notre public pour gagner nos matchs.

wiwsport.com