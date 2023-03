Dans un match intense et crucial dans la lutte pour le maintien, Nottingham Forest a pu compter sur Brennan Johnson pour prendre un point contre Everton (2-2).

Mieux entrés dans le match, les Toffees ont pris les devants sur un penalty de Demarai Gray, consécutif à une faute de Jonjo Shelvey sur Dwight McNeil (0-1, 10e). Dans le dur pendant un quart d’heure, le promu a sorti la tête de l’eau et égalisé rapidement. Morgan Gibbs-White a sollicité Jordan Pickford, et Brennan Johnson a bien suivi pour finir du pied droit (1-1, 19e). À peine le temps de respirer, Abdoulaye Doucouré a redonné l’avantage aux visiteurs au bout d’une succession de coups de tête (1-2, 29e).

Mais le City Ground, où Forest a déjà pris des points contre Liverpool, Chelsea ou Manchester City, est une forteresse difficile à conquérir. Keylor Navas a répondu présent sur la frappe de McNeil (40e) et Brennan Johnson a fini par égaliser, cette fois du gauche, en pleine lucarne (2-2, 77e). André Ayew (82e) et Johnson (84e) ont d’ailleurs donné du travail à Pickford dans le money time. Toujours relégable, Everton revient néanmoins à hauteur du 17e, Leeds. Nottingham conserve ses quatre unités d’avance sur la zone rouge, mais le suspense est total : les neuf dernières équipes du championnat se tiennent en six points.

Par Sofoot