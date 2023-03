Ils ont inscrit le premier but et ont réussi à égaliser grace aux deux passes décisives de Joseph Lopy. N’empêche, Nimes Olympique s’est effondré sur la pelouse du Bastia (4-2). Un résultat « frustrant » pour le milieu défensif. A la fin du match, il a analysé la défaite et espère « garder les cages inviolées » la prochaine fois.

Nîmes Olympique lui fait du bien. Joseph Lopy retrouve du temps de jeu et hier, il a été décisif sur les deux buts inscrits par ses coéquipiers. Toutefois, son club a concédé à une troisième défaite d’affilée face à Bastia (4-2). Une situation qui ne rend pas heureux Lopy.

« D’habitude j’ai du recul au sortir d’un match mais là je suis tellement dégoûté. J’ai tous les mauvais sentiments qu’il ne faut pas. Je ne sais pas si j’ai assez de recul pour parler du match. C’est de la frustration, colère, déception, tout ce mélange. J’ai l’impression que les week-ends passent, les matchs se suivent et se ressemblent pour nous. Même si je trouve que depuis la semaine passée, il y a un peu plus d’agressivité à l’entraînement. Ce n’est toujours pas suffisant pour garder notre cage inviolée » a réagi le joueur de 30 ans au micro de Objectif Gard.

Malgré la défaite, sa prestation a été félicitée. « C’est sur qu’on a proposé mieux mais faut croire que cela ne suffit toujours pas. L’écart de but revient toujours. C’est la même chose que la semaine dernière. C’est compliqué pour moi de trouver mes mots. J’ai essaye de retourner la situation dans tous les angles … » commente t-il.

Nîmes n’a plus gagné de matchs depuis le 31 janvier. Les Crocos se trouvent à l’avant-derniere place du classement après 26 journées disputés. Lopy et ses coéquipiers devront se battre pour espérer rester en Ligue 2. « Il faut être lucide. C’est de plus en plus compliqué. Et quand on regarde le calendrier il y a beaucoup de clubs qui jouent la montée. Cela ne va pas être simple. C’est un championnat très bizarre, ouvert. Les derniers peuvent taper les premiers, donc c’est à nous de croire à nos chances et de jouer à fond. Encaisser moins de buts, c’est le point sur lequel on doit s’améliorer. C’est le grand problématique à régler chez nous. Faut qu’on travaille un peu plus, en équipe, qu’on accepte de se sacrifier, de faire certaines courses, de l’attaque à la défense ».

wiwsprt.com