Contrairement au coach en boxe de Sa Thiès qui estime que la bagarre est « inévitable », celui de Reug Reug reste plus perplexe dans ce registre. Il considère que la lutte pure primera dans ce duel avant de prévenir néanmoins sur les qualités en boxe de son poulain.

La confrontation Sa Thies/Reug Reug s’annonce palpitante. Les enjeux étant multiples, tous les scénarios sont possibles dans ce combat. Le coach en boxe de Reug Reug, Moustapha Ndiaye ne dit pas le contraire.

« Il est prêt sur tous les plans. On prépare ce combat avec philosophie. Vous verrez ce qu’il a travaillé. Il est prêt pour la bagarre. On a bien préparé notre poulain pour la boxe. On sait qu’on a affaire à un bon bagarreur (Sa This) mais cela ne nous ébranle pas.

Cependant, Moustapha ne considère pas pour autant qu’il y aura beaucoup de bagarres dans le duel. « Sa Thiès et Reug Reug sont tous les deux à l’aise dans ce registre mais ils ne s’y attarderont sûrement pas. Ce sont deux techniciens, je crois que le combat va se terminer dans la lutte pure. Je le pense bien » ,fait-il savoir… dans les colonnes de Sunu Lamb parcouru par Senegal7.

Source: Senegal7