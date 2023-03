Samedi, Dijon a retrouvé un nouveau bain de souffle en remportant son duel de la 26e journée de Ligue 2 contre Grenoble. Pour le plus grand bonheur de son entraîneur.

Celle-là fera évidemment du grand bien. En grande difficulté cette saison et à la recherche de victoire depuis le 13 janvier dernier et un succès 2-1 à Valenciennes, Dijon a retrouvé ce qu’il cherchait lors de la 26e journée de Ligue 2. Les hommes d’Omar Daf se sont imposés 1 à 0 face à Grenoble au stade Gaston-Gérard de Dijon ce samedi soir. Une victoire qui permet au DFCO (17e) de revenir à un petit point de Pau, premier non-relégable. Omar Daf s’est satisfait de succès à l’issue de la rencontre.

« C’est une victoire importante, qui vient valider une bonne dynamique. On avait sorti des matches cohérents, mais on était frustré. L’état d’esprit a été bon, contre une très bonne équipe de Grenoble, on s’est créé des situations, on s’est projeté vers l’avant en nombre. Vu les situations qu’on s’est procuré, on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt. C’est une victoire importante, on va la savourer », a déclaré le technicien sénégalais de Dijon dans des propos rapportés par nos confères de Bien Public.

