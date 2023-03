Avec un immense Noah Fadiga, le Stade Brestois a réalisé le coup parfait à la Meinau, en s’imposant sur la plus petite des marges contre Strasbourg, dans la course au maintien.

Très mauvaise opération pour le Stade Brestois. Engagé dans une lutte au couteau pour le maintien, le SB29 a remporté trois points précieux face à un adversaire direct, à savoir le Racing Club Strasbourg Alsace. Un but remarquable de Franck Honorat (45e+2) a scellé le sort de la rencontre malgré une grosse pression alsacienne en fin de match.

Les Brestois ont pu notamment compter sur un Noah Fadiga qui a sans doute joué son meilleur depuis son arrivée dans ce club. Le latéral droit sénégalais est même à l’origine du seul et unique but des hommes d’Eric Roy avec un tacle remarquable dans la surface brestoise pour permettre à Le Douaron d’aller en contre et de servir le buteur Honorat.

Avec ce succès, le Stade Brestois met fin à cinq matchs de rang sans victoire, mais surtout à trois défaites d’affilée. Au classement, le club breton dépasse son adversaire du jour, en remontant à la 15e place, avec un point de plus que le premier relégable. Strasbourg est donc premier non relégable. Pour la prochaine journée, Brest accueillera le PSG et Strasbourg fera face à l’OM.

⌚𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 | VICTOOOOIIIIIIIRRRRE !!!!! 🔥

C'est terminé au stade de la Meinau et les Brestois l'emportent face à un concurrent direct !

Gros match des Ty-Zefs ! 🔴⚪⚔#RCSASB29 0⃣-1⃣ #TeamPirates pic.twitter.com/3HYS7mRYIa — Stade Brestois 29 (@SB29) March 5, 2023

wiwsport.com