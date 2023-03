Face à un Real Madrid qui venait de perdre contre le FC Barcelone, Youssouf Sabaly et le Real Betis ont livré un match solide pour décrocher un nul au Benito Villamarín (0-0).

Encore une fois, le Real Madrid a broyé du noir. Face à une équipe diablement bien organisée, comme le FC Barcelone en demi-finale aller de Coupe du Roi jeudi dernier, le club madrilène n’a jamais trouvé la solution ce dimanche soir lors de la 24e journée de LaLiga. Certes, le Real Betis, contrairement à ce qu’il a habitué à ses supporters, a vu peu de ballons, mais a souvent acculé et frustré les Merengue.

À l’image d’un Youssouf Sabaly tout bonnement infranchissable, face à Vinicius Junior notamment, et un Claudio Bravo impeccable, les hommes de Manuel Pellegrini ont repoussé toutes les offensives du Real Madrid. Et parfois dans cette rencontre, notamment en première période, le Club andalou s’offrait des raisons d’y croire. Mais Thibaut Courtois était lui également dans un grand jour et s’est imposé dans ses cages.

Le Betis reste à la 5e place de LaLiga, alors que le Real Madrid (2e) voit le FC Barcelone prendre neuf points d’avance après sa courte victoire contre Valence ce dimanche.

