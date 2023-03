Le président de la Fédération sénégalaise de rugby (FSR), Guédel Ndiaye, déclare vouloir miser sur la valorisation des petites catégories pour ‘’relancer’’ la discipline sportive.

‘’Nos perspectives sont de valoriser les petites catégories pour espérer, peut-être, participer aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2026 à Dakar. Mais ce que nous voulons, surtout, c’est de reprendre le rugby à zéro avec les petites catégories et repartir’’, a-t-il dit. S’exprimant, samedi, au terme de la finale du championnat national de rugby à VII remportée par l’ASFA, M. Ndiaye a insisté sur l’importance de cette discipline sportive et la nécessité ‘’de travailler pour la valoriser’’.

Revenant sur la finale, il a salué la belle organisation de l’évènement. ‘’C’était une belle finale. Nous avons eu droit à une belle ambiance. Nous avons aussi noté la présence de beaucoup de jeunes dans les tribunes. Il y avait du beau monde’’, s’est-il réjoui. ‘’Nous sommes satisfaits de cet engouement et espérons que nous allons pouvoir davantage relancer le rugby. Certes, c’est compliqué. Mais avec les excellents résultats notés dans le football, nous allons essayer de nous montrer et peut-être après nous serons plus considérés par les autorités publiques’’, a déclaré Guédel Ndiaye.

Il a salué le soutien du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) à sa fédération. ‘’Nous les avons à nos côtés et cela nous aide énormément’’, a-t-il dit. ‘’Nous félicitons la fédération parce que le rugby, nous le trouvons désormais partout au Sénégal. Et c’est comme cela qu’on arrive à développer un sport. Le CNOSS se félicite de la façon dont se déroule le rugby au Sénégal’’, a dit, de son côté, Issa Mboup, vice-président du CNOSS.

Source : APS