Après deux semaines intenses sur les courts de Dakar, le Tournoi International de Tennis s’est clôturé ce samedi vers les coups de 13H. Lancée vers 10H00 sur le Court 1, la finale des filles n’a pas servi une grosse adversité cette fois. Ben Ezzedine (Tunisie) a pris le meilleur sur la Franco-sénégalaise, Carla Grignac.

Affiche de la finale de la première semaine, le duel entre Carla Grignac et Ben Ezzedine avait les saveurs d’une revanche. Battue samedi dernier par la Franco-sénégalaise, la Tunisienne, Ben Ezzedine s’est présentée cette fois avec une ambition claire : laver l’affront de sa désillusion face à Grignac. Dès le début du match, Ben Ezzedine s’est montrée beaucoup plus entreprenante avec une posture offensive. Soignant son service et faisant preuve d’agressivité. Une stratégie qui va payer puisqu’elle remportera le premier set par 6/4.

Plus enthousiaste à l’entame de la seconde manche, Carla Grignac va s’offrir les deux premiers jeux. Ce réveil est dû à un sursaut notamment sur son service et sa prise de décision spontanée face à l’adversaire. Malheureusement, la championne sénégalaise n’était pas dans son jour. Rien ne lui réussit contrairement à son vis-à-vis. Ce qui fait sa force, le mental, n’y était pas et Carla va finalement craquer et abréger sa souffrance au bout du sixième jeu. La Tunisienne, Ben Ezzedine s’impose au bout du compte (6/3) et est la première sacrée au J60 Dakar 2023.

