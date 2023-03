Grâce à son jeune attaquant sénégalais, le Sporting Charleroi a arraché la victoire à Courtai ce samedi après-midi.

Charleroi enchaîne avec un cinquième match consécutif sans défaite en venant à bout de Courtrai après un match compliqué. Les Zèbres avaient dominé la première période mais ont finalement trouvé l’ouverture à un quart d’heure du terme grâce à Youssouph Badji (0-1). Ce succès permet aux Zèbres de rentrer provisoirement dans le top 8, synonyme de Playoffs 2.

Entré en seconde période, à la 68e minute, Badji a trouvé la marque quelques instants plus tard (78e). Sur contre-attaque, l’ancien joueur du Casa Sports envoyait le ballon dans le but malgré l’arrêt du pied de Vandenberghe. Mais le ballon avait bel et bien franchit la ligne. C’est son troisième but de la saison en Jupiler Pro League. Une réalisation qui devrait lui donner plus de confiance.

wiwsport.com