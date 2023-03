Avant même son départ du Slavia Prague pour l’Angleterre, Abdallah Sima a enchaîné les soucis physiques. Même à son début d’aventure à Angers a été retardé par des blessures.

Débarqué dans les bords du Vieux Continent en 2020 pour s’engager avec le Thonon Évian Grand Genève FC, Abdallah Sima a très vite été repéré par le club tchèque MAS Taborsko, puis par le Slavia Prague. Lors de la saison 2020-2021, le jeune attaquant sénégalais de 21 ans s’était imposé comme un pilier dans l’effectif de Jindřich Trpišovský, en marquant 20 buts et délivrant 8 passes décisives en 38 matchs toutes compétitions confondues.

Ses prestations lui avait servi pour taper dans l’œil de plusieurs clubs parmi les plus grands Championnats européens. Mais il avait finalement choisi de rejoindre Brighton & Hove Albion pour 8 millions d’euros. Prêté dans la foulée à Stoke City, Sima, qui n’a toujours pas joué son premier match avec Brighton, n’a pas réussi à s’imposer en Championship à cause de nombreux soucis physiques rencontrés en début de saison 2021-2022

« J’étais tout seul »

Dans un entretien accordé à Ouest France, il évoque son arrivée chez les Seagulls. « J’avais pas mal de sollicitations. Brighton est un bon club, et le championnat anglais me plaisait. J’ai été prêté directement à Stoke City », a raconté l’attaquant international sénégalais aux quatre sélections. De plus, Sima s’est longuement livré sur les derniers mois – marqués par les blessures – qu’il venait de traverser jusqu’à son arrivée au SCO Angers.

« J’ai enchaîné les blessures cette saison-là (2021-2022). Je ne comprenais pas pourquoi. Des gens pensaient que c’était mental. J’avais un problème aux adducteurs au début. Puis des douleurs au pubis. Mais ce n’était pas une pubalgie, et les médecins ne savaient pas ce que j’avais. Ça ne me rassurait pas. À la fin, j’avais même des douleurs au dos. Je m’entraînais une semaine, deux semaines, et je me sentais mal », a t-il d’abord confié.

« Je faisais quelques allers-retours à Brighton pour me soigner. J’étais tout seul. Ça m’a fait douter. Mais j’ai eu l’aide de ma famille et de quelques personnes là-bas. Dans la vie, tout ne peut pas être rose. Cette période m’a finalement forgé. Et j’ai appris l’anglais (sourire). J’ai ensuite repris avec Brighton, et j’ai été prêté à Angers », a ajouté le joueur de 21 ans, auteur de 4 buts et une passe décisives en 24 matchs avec le SCO Angers cette saison.

