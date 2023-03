En déplacement au Cívitas Metropolitano samedi soir à l’occasion de la 24e journée de LaLiga, le FC Séville a concédé un cinglant revers face à l’Atlético Madrid. Pape Gueye a pourtant souvent donné du sursaut aux Andalous, avant de voir rouge.

Une semaine après sa défaite à domicile contre Osasuna (3-2), le FC Séville a rechuté. Cette fois-ci très lourdement sur la pelouse de l’Atlético Madrid samedi dans le cadre de la 24e journée de LaLiga. Trahie par une défense aux abois et parfois par une attaque très peu inspirée, la formation de Jorge Sampaoli s’est fait coller un 6-1 et a même terminé la rencontre à 10 après l’expulsion de Pape Gueye.

Les Colchoneros ont tenu la mainmise de la rencontre dès l’entame et ont pris l’avantage de deux buts grâce à un doublé de Memphis Depay (23e, 26e). Mais grâce à une passe décisive pleine d’abnégation de Pape Gueye pour Youssef En-Nesyri – servi par le Sénégalais pour la troisième fois en Liga – Séville avait réduit l’écart avant la pause (36e). Ce n’était pas partie remise car l’Atletico va survoler le score.

Antoine Griezmann a inscrit un superbe but à la 53e minute et Yannick Carrasco a signé le 4-1 à la 69e, quelques minutes après un incroyable raté de Suso. Et pour ne rien arranger du tout pour Séville, à la 74e, Ivan Rakitic manque un penalty obtenu par… Pape Gueye. De quoi donner raison à Alvaro Morata pour sonner la punition avec le 5-1 (76e), puis le 6-1 en toute fin de rencontre, alors que Séville jouait désormais à 10 suite au rouge de Pape Gueye pour une grosse faute sur Mario Hermoso (80e qui lui a valu un second carton.

