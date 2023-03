Sur les chapeaux de roues avec Strasbourg cette saison, Habib Diallo ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

Pour sa troisième saison en Ligue 1 avec le Racing Club Strasbourg Alsace, Habib Diallo parvient à confirmer. Avec un bilan de 13 buts – son record personnel en Première Division française – en 25 matchs de Championnats, l’attaquant sénégalais de 27 ans est l’actuel meilleur buteur du club alsacien. Le Thiessois se satisfait de ses prestations et déclare vouloir poursuivre sa bonne lancée.

« Une satisfaction d’avoir inscrit 13 buts ? Oui, on peut dire ça. Nous, les attaquants, nous travaillons pour franchir ce genre de paliers et pour faire marquer nos partenaires. Battre mon record personnel, c’est génial, surtout si ça peut servir le collectif. Je fonctionne match par match et vous pouvez être sûrs que je ne compte pas m’arrêter à 13 (buts) », a-t-il déclaré dans un entretien avec son club.

Avec ses buts, Diallo veut surtout tout donner afin d’aider la Racing, 15e de Ligue 1, à se maintenir. « C’est ce que nous voulons tous. C’est notre objectif. Je bataille chaque week-end sur le terrain pour marquer des buts qui permettront au Racing de sortir de cette zone dangereuse. Il faut maintenir ce club en Ligue 1, et je ne me fixe aucune limite pour y parvenir », a ajouté le Champion d’Afrique.

wiwsport.com