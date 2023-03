Les Lionceaux du Sénégal vont se rendre dans quelques semaines en Algérie pour y disputer l’édition 2023 de la CAN des moins de 17 ans. En prélude de cette compétition qui se déroulera du 29 avril au 19 mai, qualificative notamment pour le mondial, les joueurs de Serigne Saliou Dia vont livrer deux matchs amicaux internationaux contre le Cameroun, champion en titre à Toubab Dialaw pour l’acte un et à Thiès pour le compte de la manche retour. Leur premier affrontement aura lieu ce samedi, 4 mars, vers les coups de 16h30 au centre technique Jules François Bocandé.

A la sortie de cette rencontre, Serigne Saliou Dia et son staff auront l’occasion de faire quelques réajustements lors du second acte prévu trois jours plus tard, mardi 4 mars sur la pelouse de Lat Dior de Thiès.