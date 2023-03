L’entraîneur de Chelsea est revenu face aux médias sur prestation de son défenseur sénégalais face à Leeds United ce samedi.

Pour le compte de la 26e journée de Premier League ce samedi, Chelsea a retrouvé des couleurs en s’imposant sur la plus petite des marges devant Leeds United (1-0). Une victoire très importante acquise grâce à une très bonne solidité et efficacité défensives, notamment de la part de Kalidou Koulibaly. Si son compère Wesley Fofana a inscrit l’unique but de la rencontre, le défenseur international sénégalais aura été infranchissable et intouchable au milieu de l’axe des Blues. De quoi rassurer et rendre heureux son entraîneur.

« Parfois, ce n’est pas facile d’arriver et d’être directement très performant. Nous voulons tous que cela se produise, mais ce n’est pas aussi simple que ça. Il y a eu beaucoup de changements et de transitions ici, mais c’est un gars formidable, il veut que l’équipe se porte bien, il s’en soucie beaucoup, et je pense qu’il a aidé Wesley (Fofana) et Benoit (Badiashile). Il a fait preuve de leadership et de calme, ce qui était vraiment important pour nous. Donc je suis vraiment content pour lui », a déclaré Graham Potter en conférence de presse.

