Les Sénégalais de Championship ont vécu un samedi cauchemardesque avec leurs clubs respectifs ce samedi. De Sheffield United jusqu’à Queens Park Rangers, personne n’a gagné.

Blackburn 1-0 Sheffield United

Sheffield United a de nouveau chuté face à un adversaire direct. En déplacement à l’Ewood Park samedi après-midi à l’occasion de la 35e journée de Championship, les Blades ont été battus par Blackburn Rovers sur la plus petite des marges. Un bien mauvais résultat pour United qui venait pourtant d’éliminer Tottenham au cinquième tour de la Coupe d’Angleterre.

Justement face à leurs futurs adversaires en quarts de finale de FA Cup, Iliman Ndiaye – titulaire – et ses partenaires ont été surpris d’entrée par un but de Harry Pickering (5e). Les hommes de Paul Heckingbottom les débats, en se créant quelques occasions, mais n’arriveront pas à battre le solide gardien de Blackburn Rovers, Aynsley Pears, auteur de bels arrêts. Au classement, Sheffield United reste toujours à la deuxième place mais laisse l’occasion à ses adversaires de réduire l’écart.

Watford 0-0 Preston North End

Battu par Sheffield United le week-end dernier, Watford d’Ismaila Sarr n’a pas profité de la réception de Preston North End de Bambo Diaby pour retrouver très vite la victoire. Malgré un grand nombre d’occasions de part et d’autre, Hornets et Lilywhites n’ont pu se départager (0-0). Diaby et ses partenaires ont démontrer leur solidité défensive à Ismaila Sarr et l’attaque de Watford. Au classement, Watford descend à la 9e place, à quatre unités d’une place de Play-offs. Preston North End est 12e.

Middlesbrough 5-0 Reading FC

Une semaine après sa victoire contre Blackpool, Reading FC a complètement retombé dans ses travers. En déplacement sur la pelouse du troisième du Championnat, les hommes de Paul Ince ont été sévèrement corrigés par Middlesbrough (5-0), malgré les titularisations de Naby Sarr et Amadou Salif Mbengue dans l’axe central de la défense, alors que Mamadou Loum Ndiaye était absent. Avec ce cinglant revers, Reading FC reste à la 15e place, avec néanmoins 12 points sur le premier relégable.

Rotherham 3-1 Queens Park Rangers

C’est une nouvelle terrible désillusion pour Queens Park Rangers et son portier international sénégalais Seny Dieng. En déplacement sur le terrain de Middlesbrough, QPR a concédé un douzième match d’affilée en Championnat et une cinquième défaite de rang. Encore une fois, Seny Dieng a été trahi par sa défense car le Champion d’Afrique a longtemps permis à son équipe d’être dans le coup, en réalisant plusieurs arrêts dont un penalty stoppé à 1-0 du match. Malgré le changement d’entraîneur, la dégringolade se poursuit donc pour QPR qui n’est que 20e, avec 7 points d’avance sur le premier relégable.

