Sheffield United est déjà de retour sur le pont. Ce samedi en début d’après-midi, la formation de Paul Paul Heckingbottom se déplace sur la pelouse de Blackburn dans le cadre de la 35e journée du Championnat de Deuxième Division d’Angleterre. Un déplacement qui s’annonce périlleux pour les Blades, qui vont tout de même tenter de confirmer et de creuser l’écart avec leurs poursuivants à la deuxième place.

Pour cette rencontre, Sheffield United pourrait compter sur Iliman Ndiaye. Quelques jours après avoir retrouvé la victoire en Championnat contre Watford, les hommes de Paul Heckingbottom ont créé une énorme sensation en éliminant mercredi Tottenham en huitièmes de finale de FA Cup. C’est d’ailleurs leur attaquant sénégalais qui leur avait permis d’arracher la victoire en marquant un but sensationnel.

Nul doute alors que contre Blackburn, le joueur de 22 ans, déjà auteur d’un doublé lors du match aller (3-0), sera déterminant. Et, surtout, il voudra retrouver le chemin des filets en Championnat après s’être resté muet sur ses six derniers matchs. Mais attention tout de même aux Rovers, quatrièmes de Championship, invaincus depuis dix matchs et qui viennent d’éliminer Leicester City de la FA Cup.

Matchday in the @SkyBetChamp! 👊

United make the trip over to Ewood Park to face @Rovers in the early kick-off. Come on you Blades! ⭐️ pic.twitter.com/OPAKZQauWB

— Sheffield United (@SheffieldUnited) March 4, 2023