Prêté à Angers, Abdallah Sima a évoqué un possible retour à Brighton à la fin de saison.

Arrivé à Angers l’été dernier, Abdallah Sima a gagné sa place au SCO, après plusieurs mois très compliqués. Cette saison, l’attaquant sénégalais (21 matchs, 4 sélections en Equipe Nationale) a inscrit trois buts et délivré une passe décisive en 21 matchs de Ligue 1 avec l’actuel lanterne rouge du Championnat français. Interviewé par Ouest France, où il se confie sur ses nombreux soucis physiques au cours des derniers mois, l’ancien joueur du Slavia Prague a évoqué un possible retour à Brighton, le club qui l’a prêté au SCO Angers sans option d’achat.

« Angers était le bon projet. En arrivant, j’ai eu pas mal de soucis physiques. J’avais mal aux ischios. Ça m’a encore mis dans le doute. Mais la trêve de la Coupe du Monde m’a permis de travailler physiquement. Ça se passait bien avec le coach Baticle. Mais avec Abdel (Bouhazama), l’équipe joue plus avec mes qualités. Mais c’est une saison difficile, pour tout le monde. Le retour à Brighton ? Je ne pense pas au futur. Je suis à Angers et je me battrai jusqu’au bout pour ce club », a déclaré Sima, sous contrat à Brighton & Hove Albion jusqu’en 2025.

