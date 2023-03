Réunie le 28 février dernier au Caire, la Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) s’est penchée sur l’absence du Maroc au championnat d’Afrique des Nations.

Ainsi, dans un communiqué publié ce samedi, l’instance du football africain indique que les marocains ne sont pas responsables de leur absence en Algérie à l’occasion du CHAN 2023, remporté par le Sénégal. Le bras de fer diplomatique entre le Maroc et l’Algérie, pays hôte du Championnat d’Afrique des Nations, avait occasionné la non-participation du champion en titre à cette compétition en Algérie, faute d’avoir reçu l’autorisation des autorités algériennes pour s’y rendre en avion.

Après délibérations et examen des preuves, y compris un certain nombre de correspondances entre l’Algérie, le Maroc et la CAF, le Jury Disciplinaire a conclu que la « Fédération Royale Marocaine de Football n’a pas été en mesure de voyager et de participer au CHAN en raison de circonstances totalement indépendantes de sa volonté, et en tant que tel aucune sanction de quelque nature que ce soit n’est imposée à la Fédération Royale Marocaine.

Au vu de la conclusion susmentionnée, Le Jury Disciplinaire de la CAF rejette la demande de dommages et intérêts de la Fédération algérienne de Football. » En d’autres termes, le Maroc qui n’est pas tenu responsable de son absence en terre algérienne pour les besoins de cette compétition, ne sera pas sanctionné.

