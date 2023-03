Alors qu’on se rapproche de la fin du World Tennis Tour de Dakar, on connait déjà les vainqueurs en doubles, dont les finales se sont jouées ce vendredi après-midi. Chez les filles, la paire Carla Grignac-Tamara Kuti s’est défaite de leurs vis-à-vis Meriem Ben Ezzedine-Sofia Corte Real tandis que chez les garçons, Zoheir Fardoun-Mickael Kaouk a perdu face à la paire Capacci-Lahjomri.

Pour cette édition du World Tennis Tour de Dakar, les meilleurs du tournoi se sont démarqués de la masse de jeunes excellents qui se sont donné rendez-vous à l’Olympique Club. Des retrouvailles entre adversaires lors de la première semaine de compétition. Chez les filles, il n’y a pas vraiment eu d’adversité dans la finale. Dès le premier jeu de la première manche, la paire Grignac-Kuti a récupéré le service de leurs vis-à-vis avant d’enchaîner le 2-0. Au regard des prestations, on aurait dit que la messe était dite. Le premier set sera pour le duo Grignac-Kuti qui s’impose par 6 jeux à zéro.

La championne sénégalaise, très inspirée, s’est montrée affûtée tout au long du match. Malgré le réveil mou de la paire en face, qui a réussi à remporter deux jeux lors de la seconde manche, la Franco-sénégalaise et sa compère vont finalement s’imposer par 6 à 2. C’est une nette suprématie de Carla Grignac dans ce World Tennis Tour de Dakar qui s’impose en double. Rendez-vous samedi dès 10H00 pour le coup d’envoi de la finale où elle fera face à l’une de ses adversaires en finale double, la Tunisienne Meriem Ben Ezzedine.

Chez les garçons, on a eu droit à la même configuration d’adversaire. Les deux paires ont été constituées à partir des confrontations des demi-finales. Le Sénégalais, Zoheir Fardoun a fait équipe avec son dernier bourreau, Mickael Kaouk pour défier les deux autres demi-finalistes, Christian Capacci et Yazid Lahjomri. Un duo qui s’est avéré trop fort pour les deux potes Fardoun et Kaouk. Le match s’est bouclé avec une nette victoire de la paire Capacci-Lahjomri (6-2, 6-3).

wiwsport.com