Depuis 2 semaines le tournoi de tennis international Juniors de Dakar bat son plein et se termine demain matin samedi à partir de 9h30 avec les finales chez les filles et les garçons.

En Simple chez les filles le remake de la finale de samedi dernier entre la Franco-sénégalaise, Carla Grignac qui rêve de jouer en équipe nationale du Sénégal dès 2023 et la Tunisienne, Meriem Ben Ezzedine la tête de série numéro 1. Pour rappel, Carla avait gagné la semaine dernière en 2 sets secs 6/0, 6/2.

La finale des garçons pour cette première édition du J4 ou J60 verra s’affronter le français Maxime Contet (qui a éliminé l’Italien Nicolas Capacci vainqueur samedi dernier du J5/J30) et le Franco-ivoirien Mickael Kaouk (qui a battu notre joueur sénégalais Zoheir FARDOUN en demi-finale).

Environ 80 joueurs de 14 à 18 ans sont venus du monde entier pour compétir ici à Dakar. La deuxième semaine, celle du J4/J60 a vu une plus grande affluence et les tableaux finaux garçons comme filles étaient pleins. Le niveau technique des matchs a été plus relevé car plus de joueurs mieux classés notamment chez les garçons.

wiwsport.com