Le milieu de terrain international ivoirien a salué les récentes prestations des attaquants de Strasbourg, dont fait partie Habib Diallo.

Si le Racing Club Strasbourg Alsace (15e au classement) est sorti de la zone rouge de Ligue 1 depuis quelques journées, il le doit en grande partie grâce à Habib Diallo. Déjà très bon en première partie de saison, l’attaquant sénégalais de 27 ans confirme et enchaîne de belles prestations. Il a marqué quatre buts sur ses quatre derniers matchs de Championnats. Son coéquipier Jean-Eudes Aholou, présent en conférence de presse ce vendredi, a évoqué cette forme bénéfique à l’équipe.

« On a Habib (Diallo) qui est très en forme en ce moment. On est content pour lui et on espère que ça va durer. On a Kev (Gameiro) aussi qui revient à la compétition (après avoir été suspendu) et qui se crée pas mal d’occasions sur les derniers matchs. On espère qu’il va retrouver assez rapidement le chemin des filets. Tant mieux pour l’équipe d’avoir des attaquants qui sont en confiance et en pleine bourre tout simplement », constate le milieu de terrain international ivoirien de 28 ans.

