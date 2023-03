Amadou Gallo Fall, président de la BAL (Basket-ball Africa League) la nouvelle ligue africaine faisait partie des panélistes lors de la grande rencontre panafricaine des entrepreneurs à l’occasion de la 3e édition du Business Africa au Sénégal. Occasion pour lui et d’autres acteurs sportifs de partager leur expérience sur leur retour et investissement en Afrique.

Comment trouvez-vous cette activité qui met en lumiére vos parcours ?

C’est une opportunité d’échanger avec surtout cette audience composée en majorité de jeunes universitaires qui partagent tous cette passion qu’on a pour l’Afrique., son développement. J’étais honorée de partager ce panel avec de grands champions et championnes (Diomansy Kamara ancien international de football, Awa Diop ancien international de handball, Astou Ndiaye du basket-ball et Souleymane Cissokho de la boxe) pour montrer le pouvoir du sport lorsqu’il est utilisé comme instrument pour brander un pays, pour changer la narrative par rapport à l’Afrique. Et je pense que chacun d’entre eux le fait de manière très impactant.

Parmi les interventions, plusieurs entrepreneurs ont décidé de rentrer chez eux pour investir. Comment appréciez vous cette démarche ?

L’Afrique compte beaucoup d’expertise partout à travers le monde. Ce qu’il nous faut c’est de continuer à développer la capacité et l’expertise ici localement. Je pense qu’on peut beaucoup tirer de ces fils d’Afrique qui sont nés et ont grandi ailleurs mais qui ont le désir ardent de revenir aux sources pour apporter leur pierre à l’édifice. Certainement créer un business, de la valeur, de l’emploi qui va servir dans un secteur qui en a besoin. On peut citer le fondateur de Salam Voyages M Sylla dans le secteur des transports où il est un pionnier. Ses résultats sont rayonnants. Aliou Mboup qui est rentré après une carrière en basket et ses études pour vendre la destination de l’Afrique et développer le tourisme avec African Tourism Solutions.

Une jeunesse consciente sur ce qu’elle peut apporter à l’Afrique …

Il faut des acteurs locaux pour être des locomotives et moi tout ce que j’ai entendu aujourd’hui me rassure par rapport à l’avenir de l’Afrique. C’est tous ces jeunes qui sont ambitieux, qui n’ont pas de complexes et qui n’acceptent pas la médiocrité en Afrique. On veut apporter des solutions dans différents domaines aux populations africaines.

Maintenant que le processus est lancé, que faut-il faire concrètement pour avoir plus de résultats probants?

Que tout le monde travaille en synchronisation. On peut être dans différentes industries mais il y a une interconnexion qui est naturelle et qui doit s’effectuer. Ce que M Sylla fait en transport a des synergies avec ce que M Mboup fait dans le tourisme et ce que Awa et Diomansy font dans l’immobilier. Ce que nous faisons avec la BAL. Nous voulons créer une industrie en utilisant le basket comme noyau. Mais cette industrie va avoir besoin de tous ces corps de métiers, d’activités, du transport à la restauration, de l’audiovisuel, médecine sportive … Créer de grandes plateformes pour que tous ces métiers puissent s’exprimer.

La vision de la BAL…

C’est de continuer à offrir des débouchées. Non seulement pour les joueurs de basket-ball qui peuvent rêver d’être professionnel, l’être ici, sans avoir à quitter l’Afrique. Mais pareil aussi pour le jeune qui veut se lancer dans le domaine des industries créatives, qui veut être preneur de son, journaliste sportif, médecin sportif, entraîneur ou spécialiste des finances … Nous cherchons tous ces corps de métier pour construire l’industrie que nous voulons autour du basket-ball.

wiwsport.com (NAF)