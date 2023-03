En plus d’être venu au soutien de son entraîneur, le défenseur sénégalais s’est également confié sur son adaptation.

Après seulement trois victoires sur les 18 derniers matchs de Chelsea, Graham Potter est forcément sur la sellette à Chelsea. D’autant plus que son club ne bouge plus de sa dixième place de Premier League et que les chances de qualification en quart de finale de Ligue des Champions ne sont plus intactes après la défaite à Dortmund au match des huitièmes de finale.

Mais l’ancien technicien de Brighton peut au moins se satisfaire d’avoir un soutien de poids dans son vestiaire. Celui de Kalidou Koulibaly notamment. Dans une interview accordée à The Sun, le défenseur central sénégalais, malgré son temps de jeu peu conséquent sous Potter, affiche en effet un soutien très clair à son entraîneur, notamment en dé sa franchise avec les joueurs.

« Graham Potter est très doué pour communiquer avec tout le monde. Et il se fiche que vous coûtiez 100 millions de livres ou 20 millions de livres, il vous traitera de la même manière. C’est la marque d’un grand entraîneur », a fait savoir Koulibaly qui a également pris le temps de se confier sur ses premiers mois à Chelsea. Il promet du mieux une fois la période d’adaptation aura passé.

« Ce n’est pas une saison difficile mais j’ai besoin de temps pour m’adapter et je le savais. Quand j’ai décidé de venir ici, j’étais bien conscient que ce ne serait pas facile. J’ai un contrat de trois ans et je suis serein. J’ai le temps de montrer à tout le monde qui je suis », dit-il. Avec la blessure de Thiago Silva, Koulibaly devrait forcément avoir plus de temps jeu pour démontrer ses qualités.

wiwsport.com