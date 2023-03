Après la qualification en demi-finale, le sélectionneur des Lionceaux vise désormais plus haut : aller en finale et rafler le trophée.

Favori de la Coupe d’Afrique des Nations U20 en Égypte, le Sénégal honore son statut. Jeudi après-midi, les Lionceaux se sont qualifiés pour les demi-finales après avoir vaincu le Bénin. Une victoire étriquée qui leur permet également de valider leur ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Désormais, pour Malick Daf, il faut aller chercher un premier titre dans ce tournoi afin de remplir parfaitement la mission.

« Nous avons atteint le premier et principal objectif du tournoi qui était de nous qualifier pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA, mais nous avons un autre objectif qui est de gagner le tournoi. Le match suivant est toujours le match le plus important. Peu importe qui nous affronterons en demi-finale (ce sera le Congo ou la Tunisie, NDLR). Les deux équipes sont très fortes et elles ont tout notre respect et notre appréciation », a déclaré en conférence de presse le sélectionneur des Lionceaux.

