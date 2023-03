Qualifiés jeudi pour les demi-finales de la CAN U20, les Lionceaux affronteront la Tunisie, vainqueur du Congo ce vendredi.

C’est une place en finale qui se joue, après celle acquise pour la prochaine Coupe du Monde. L’Equipe Nationale du Sénégal des moins de 20 ans, qui a réalisé un carton plein en phase de groupes avant d’éliminer le Bénin en quarts de finale, connaît son adversaire pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations de la catégorie. Les Lionceaux joueront contre la Tunisie lundi après-midi (14h00 GMT) au Stade du Canal de Suez.

Pour se hisser dans le dernier carré de cette CAN, comme lors de la dernière édition, les Aiglons de Carthage ont dû s’arracher pour venir à bout du Congo aux tirs au but et au terme d’une rencontre à d’énormes rebondissements (3-3, 4-5 TAB). C’est donc des retrouvailles qui se profilent entre Sénégalais et Tunisiens. Les deux équipes s’étaient affrontées en préparation pour un nul (1-1) et une victoire (2-1) pour les Lionceaux.

Le programme des demi-finales de la CAN U20

Sénégal – Tunisie : lundi à 14h00 GMT au Stade du Canal de Suez

Nigeria – Gambie : lundi à 17h00 GMT au Stade du International du Caire

wiwsport.com