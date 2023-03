Admirablement vainqueur du Soudan du Sud (5-0), la Gambie a validé son ticket pour les demi-finales de la CAN U20 mais aussi une place à la prochaine Coupe du Monde.

Décidemment, ces Scorpions savent piquer très fort. Sans forcer contre le Soudan du Sud (5-0), les joueurs d’Abdoulie Bojang ont permis pour la troisième fois à la Gambie de rejoindre les demi-finales d’une Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans. Les Nigérians attendent les Gambiens lundi pour une demi-finale qui s’annonce très explosive.

Nettement au-dessus des Sud-soudanais, les Scorpions ont mis fin à tout suspense dès la première période, en menant au score à la pause sur la marque de 3 buts à 0, grâce à un doublé d’Adama Bojang et une réalisation de Moses Jarju. Les Gambiens n’ont pas levé le pied en seconde période et ont rapidement creusé l’écart sur un triplé d’Adama Bojang.

Incapable de réagir, le Soudan du Sud prendra même un 5e but, cette fois-ci de la part de la Mahmudu Bajo. Le score restait à 5-0 pour une équipe gambienne qui fait comme le Sénégal, avec 4 victoires, 9 buts marqués et zéro but encaissé. Comme en 2007, au Canada, la Gambie sera en Indonésie au mois de mai prochain pour sa deuxième Coupe du Monde.

