Décidément Iliman Ndiaye ne cesse d’attirer les louanges et compliments. Après l’entraîneur de Sheffield United, c’est au tour d’un coéquipier de complimenter le jeune international sénégalais, unique buteur de la victoire contre Tottenham en FA Cup. Le talent du joueur de 22 ans ne laisse pas indifférent Tommy Doyle.

« C’est un footballeur incroyable. Quand il reçoit le ballon, il peut se sortir de n’importe quelle situation. Quand il a cinq joueurs autour de lui, parfois, vous ne criez même pas pour (qu’il vous donne) le ballon, vous le regardez et le laissez faire son truc », s’exalte le jeune milieu de terrain international espoir anglais.

