Vainqueur lors des deux premières journées de qualifications de la CAN 2023, le Sénégal peut confirmer sa dynamique de victoire lors de la double confrontation contre le Mozambique dans ce mois de mars.

Avec leurs clubs respectifs depuis la fin de la coupe du monde 2022, les Lions vont faire leur rentrée dans cette fenêtre FIFA du mois de mars. En effet le Sénégal va disputer la troisième et quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 prévues du 22 au 28 mars sur tout le continent.

Premier du groupe L avec deux victoires en autant de sorties, la bande à Sadio Mané va rencontrer le Mozambique dans une double confrontation le 24 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio (19 H GMT) puis le 28 mars à Maputo (16 H GMT). Champions d’Afrique en titre, Les Lions vont ainsi affronter leur dauphin qui compte 4 points avec l’objectif de se détacher au classement. Pour cela il faudra faire un carton plein et gagner les deux matchs pour se rapprocher un peu plus de la CAN 2023.

Calendrier des Lions

Sénégal v Mozambique (24 mars à Dakar)

Mozambique v Sénégal (28 mars à Maputo)

