L’équipe nationale U17 du Sénégal va rencontrer le Cameroun en marge de la préparation de la Coupe d’Afrique des Nations Algérie 2023.

Les Lionceaux font cap sur la CAN 2023. A deux mois du début de la compétition (29 avril – 19 mai) qui aura lieu en Algérie, le Sénégal va jouer deux matchs amicaux avec le Cameroun dans ce mois de mars. « Dans le cadre de sa préparation pour la CAN U17, le Sénégal jouera deux matchs amicaux contre le Cameroun : le 04 mars 2023 à Toubab Dialaw et le 07 mars 2023 à Thies. » a annoncé la Fédération Sénégalaise de Football.

Rappelons que le Sénégal est logé dans le groupe A en compagnie du pays hôte l’Algérie, du Congo et de la Somalie.

Dans le cadre de sa préparation pour la CAN U17, le Sénégal jouera deux matchs amicaux contre le Cameroun : le 04 mars 2023 à Toubab Dialaw et le 07 mars 2023 à Thies. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/USmx79L8Kv — FSF (@Fsfofficielle) March 2, 2023

Wiwsport.com