Comme nous vous l’annoncions ici, le regroupement des lutteurs, en vue du Tolac au Niger (17-20 mars 2023), démarre ce jeudi 2 mars, avec treize lutteurs. Et, comme nous vous l’annoncions également, c’est un groupe qui ressemble à 90 à 95% à ce à quoi nous nous attendions.

En effet, quatre des cinq pensionnaires de la dernière Tanière sont effectivement convoqués : Moussa Faye, Ngor Niakh, Gandia Fama et Ordinateur passé en 120 kilos. Aussi, des lutteurs comme Cheikh Sadibou Sarr, Bandit 40 ans et Ngagne Sène sont dans la liste.

C’est un regroupement fermé qui démarre ce jeudi et va se poursuivre jusqu’au départ pour le Niger. Mais, à cause des galas de lutte avec frappe prévus à l’Arène nationale les samedi et dimanche, le staff va certainement trouver un autre lieu pour ces deux jours, un peu comme il l’avait fait la dernière fois.

Lesarenestv