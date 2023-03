Le Nigeria a remporté son quart de finale contre l’Ouganda (1-0) pour se qualifier en demi-finales de la CAN U20 et au prochain Mondial.

Comme le Sénégal, vainqueur du Bénin un peu plus tot dans l’après-midi, le Nigeria tient son rang. Au terme d’un choc indécis, les Flyings Eagles ont pris le meilleur sur l’Ouganda en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U20. Les Nigérians se sont appuyés sur un contre son camp d’Ibrahim Juma pour l’emporter.

Ainsi, ils se qualifient pour les demi-finales de la compétition, où ils affronteront le vainqueur du quart de finale Gambie – Sud Soudan, et en même temps à la prochaine Coupe du Monde. Nation la plus titrée du tournoi avec sept trophées, le Nigeria tente de reconquérir un titre qu’il n’a plus remporté depuis 2015, au Sénégal.

wiwsport.com