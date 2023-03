Paul Heckingbottom, l’entraîneur de Sheffield United, n’a pas tari d’éloges sur son joueur, après la victoire en FA Cup contre Tottenham.

Iliman Ndiaye met tout le monde d’accord. Auteur jusque-là d’une saison exceptionnelle en Championship (10 buts, 7 passes décisives en 33 matchs), le jeune attaquant sénégalais s’est un peu plus révélé devant les regards de tout le monde ce mercredi soir. Il a inscrit un but de très haut niveau pour permettre à Sheffield United d’éliminer Tottenham au cinquième tour de FA Cup et donc de se qualifier pour les quarts de finale. Justement, à la fin de cette rencontre, il a reçu, pour la énième fois, les louanges de son entraîneur.

« On ne peut attendre rien de plus d’Iliman. Ce but va probablement annoncer son nom à un public légèrement différent mais j’ai toujours su de quoi il était capable. Je sais que je vais donner l’impression d’être partial, mais Iliman peut le faire contre n’importe quel adversaire, peu importe le niveau d’opposition. Là où les meilleurs joueurs jouent (en attaque), les surfaces dans lesquelles ils font des dégâts, il se régale. Iliman peut faire des choses avec le ballon que beaucoup de joueurs de Premier League ne peuvent pas. Nous avons toujours su de qui il s’agit », a lâché Paul Heckingbottom dans des propos relayés par The Star.

