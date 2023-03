Accompagnés par tous les lutteurs de Thiaroye, de Baye Mandione à Khadim Ndiaye en passant par Moussa Ndoye et Issa Pouye, Reug Reug a tenu son Open Press ce mercredi dans son fief.

Apparu très en forme, Reug Reug semble être fin prêt pour son combat contre Sa Thiès. Après avoir fait ses mis en train et sa chorégraphie (back), la foudre de Thiaroye s’est adressé à la presse venu couvrir sa dernière apparition publique avant le combat du 5 mars.

« Je remercie tous ceux qui sont venus me soutenir. Les habitants de Thiaroye mais aussi ceux de Gandiaye, Joal, Petite Côte, Palmarin etc…Je remercie aussi les lutteurs de Thiaroye qui sont venus en nombre aujourd’hui. Je suis prêt pour le combat et je souhaite que mon adversaire reporte bien jusqu’au jour du combat. « Mbeur laa douma beurékatt » le 05 mars vous saurez qui es vraiment Reug Reug. Sa Thiès est t-il un adversaire d’un autre calibre ? Lors de mes combats contre Elton et Gris 2, on avait dit que je ne m’en sortirai pas. Mais le jour j on saura que je suis un vrai lutteur. Je suis un meilleur lutteur que lui en plus d’être plus jeune et plus fort que lui. Je vous donne rendez vous le 5 mars » a déclaré Reug Reug

Wiwsport.com