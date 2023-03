Se sentant lésé par une décision arbitrale survenue lors de sa rencontre face à Elche lors de la 17e journée de la Liga, le club de Mamadou ‘’Momo’’ Mbaye, Cadix a saisi la Fédération espagnol de football pour se faire justice.

Cadix a demandé, par le biais d’un communiqué officiel, « la suspension temporaire de la compétition de première division » jusqu’à ce que les organes compétents de la Fédération espagnole de football résolvent la contestation déposée par le club andalou lors du match Cadix-Elche du 16 janvier dernier, qui s’est terminé 1- 1.

Le club jaune s’est senti « gravement lésé » par les actions de l’équipe d’arbitrage, plus précisément de la VAR, c’est pourquoi il a demandé la contestation dudit match. Rappelez-vous que l’égalité d’Elche est survenue dans un hors-jeu clair que personne n’a détecté, élevant le but au tableau de bord. Le 17 janvier, le club andalou a demandé l’annulation du résultat, le but et la reprise du match à partir de la 81e minute, date à laquelle l’équipe d’Elche était à égalité.

« Les services juridiques de Cadix ont déposé un recours contre la résolution émise par le comité d’appel de la RFEF le 9 février 2022, par laquelle les organes disciplinaires de la RFEF se déclarent incompétents pour connaître de la demande de récusation de la partie soulevée par le club », est-il expliqué dans le communiqué que le club jaune de Momo Mbaye a publié aujourd’hui.

Compte tenu de l’inaction de la fédération, Cadix a demandé la suspension du championnat jusqu’à ce que la Fédération résolve le dossier ouvert, estimant qu’ils se sentent gravement lésés. « Cádix a demandé l’adoption de mesures conservatoires consistant en la suspension temporaire de la compétition de première division jusqu’à la résolution effective du dossier par les organes compétents, dans notre ferme conviction, fondée sur la loi, que seule l’adoption de ladite mesure conservatoire peut empêcher une augmentation des dommages causés à Cadix », lit-on dans le communiqué du club jaune.

❗️Comunicado oficial https://t.co/Kr9GjvqzKn — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 1, 2023

wiwsport.com