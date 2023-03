Vers son combat royal contre Modou Lô (la saison prochaine), Boy Niang 2 a accordé un court interview à la structure Gaston Productions qui a ficelé ce duel.

Presque contre toute attente, Boy Niang 2 a réussi à décrocher le combat royal contre Modou Lô. Après sa victoire retentissante face à Balla Gaye 2 le 1er janvier 2022, le fils de De Gaulle se dirige vers un combat qui promet d’être intéressant puisqu’il s’agit encore une fois d’un duel entre Pikine et Parcelles Assainies avec un enjeu de taille. « Le combat n’est pas encore lancé même si on a tenu un premier face à face. Mais c’est sûr que ça va s’animer plus tard. On va se livrer à la guerre des mots et on va lutter pour faire plaisir aux amateurs » promet Boy Niang.

S’il a déjà terrassé l’un des deux lutteurs les plus populaire de l’arène (Balla Gaye 2), Boy Niang compte rééditer cet exploit contre le roi des arènes Modou Lô qu’il suit depuis un bon bout de temps selon lui. « Je connais mieux Modou Lô que Balla Gaye parce que j’ai suivi son parcours en « mbapatt » (Lutte simple). Je n’ai pas regardé Balla Gaye mais Modou si. J’ai assisté à ses combats contre Omar et Lassana depuis les tribunes. De plus il a affronté et battu mes grands frères que sont Cheikh Niang et Bouba Diop en lutte avec frappe » indique le « Thiapathioly » qui compte prendre une revanche pour ses ainés et de disposer de la couronne de roi des arènes. « J’étais tout petit à l’époque mais maintenant je suis devenu grand. Il sait que ce sera un combat difficile pour lui parce que j’ai besoin de ce titre pour Pikine. Je suis prêt à tout pour cela ».

« Je suis le challenger et c’est ce que je préfère »

Habitué à aborder ses combats avec l’étiquette de challenger, Boy Niang assume une nouvelle fois cette position pour son combat contre le roc des Parcelles Assainies. « Je veux toujours être le challenger et c’est ce que je préfère. Quand on est challenger, on travaille plus et c’est une bonne chose. Beaucoup disent que Modou Lô est plus coriace que Balla Gaye, qu’il est mieux sur le plan de la bagarre, qu’il a une meilleure lecture dans ses combats. Je suis d’accord mais on prépare de notre côté notre stratégie pour le battre (…) Nous savons que c’est un champion et nous connaissons ses points forts et points faibles. Je lui accorde le bénéfice de ses qualités mais encore une fois nous le connaissons. On ne peut battre un lutteur sans le connaitre »

Wiwsport.com