Après trois saisons du côté de Sochaux, Ousseynou Thioune a rejoint l’été dernier Omar Daf et DFCO avec un CV de joueur expérimenté et international. Un renfort qui tarde néanmoins à convaincre en terres dijonnaises, le principal intéressé en ayant d’ailleurs pleinement conscience.

Pas forcément à son meilleur niveau depuis ses débuts sous les couleurs de Dijon (17 apparitions), le milieu de terrain sénégalais Ousseynou Thioune, dans les colonnes du Bien Public, espère redresser la pente avec l’objectif maintien désormais bien ancré en tête.

« Le coach, je le considère comme un grand frère, avec son staff, cela fait quatre ans que je suis dans leur projet. J’étais là pour les aider. Au début, c’était bien, et au fur et à mesure, c’est devenu compliqué pour moi. Cela me fait mal car je sais qu’il comptait beaucoup sur moi, et je n’ai pas répondu présent (…). Je ne regrette pas d’être venu, j’aurais pu partir, mais je suis resté pour aider le club et je n’aime pas fuir comme un voleur (…). »

wiwsport.com